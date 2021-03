Zoos vor dem Neustart

Der Zoo in Duisburg will erst nach einem Testlauf einen konkreten Termin veröffentlichen. Die Tiere sollen Schritt für Schritt wieder an Besucher gewöhnt werden. Das soll zunächst mit den Mitarbeitern und ihren Angehörigen passieren. Die Zoom Erlebniswelt möchte voraussichtlich am Freitag starten. In beiden Zoos wird der Einlass streng geregelt und nur mit Terminvergabe möglich sein.