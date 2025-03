Zoll: Verstöße bei Großkontrollen angezeigt

Rund 60 Einsatzkräfte haben vor allem Gastro-Betriebe, mehrere Autohändler, Sonnenstudios, Wettbüros und Imbissbuden überprüft. In sieben Fällen wurden Verstöße gegen den Mindestlohn aufgedeckt, in fünf Fällen besteht Verdacht des illegalen Aufenthalts. In weiteren zwei dutzend Fällen laufen aktuell noch Ermittlungen, weil Betriebe etwas umfangreicher unter die Lupe genommen werden. Die Razzia gegen Schwarzarbeit und Lohndumping lief am Donnerstag bundesweit. Insgesamt hat der Zoll an diesem Tag mehr als 800 Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung eingeleitet.