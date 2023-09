Zoll stellt Verstöße im Security-Bereich fest

Auch der Mindestlohn war ein Thema. In Gelsenkirchen gab es vor allem hier Auffälligkeiten. Der Zoll hat nach den Kontrollen Hinweise, dass in zehn Fällen Angestellten weniger als der Mindestlohn ausgezahlt worden ist. In Dortmund sind offenbar für sieben Mitarbeiter die Beiträge zur Sozialversicherung nicht gezahlt worden. In Oberhausen, Duisburg und Essen waren insgesamt 60 Finanzkontrolleure unterwegs. 280 Personen wurden kontrolliert. Auch hier gab es offenbar Verstöße. Die Auswertungen dazu laufen aber noch, heißt es.