Zoll prüft Einhaltung des Mindestlohns

Insgesamt wurden 185 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt, zum Beispiel in Nagelstudios, auf Baustellen und in Gastronomiebetrieben. Schwerpunkt war die Einhaltung des Mindestlohns. Vier bulgarische Arbeitnehmer auf einer Glasfaserbaustelle gaben beispielsweise an, für einen monatlichen Lohn von 750 bzw. 1.000 Euro zu arbeiten. Das HZA Duisburg möchte dort nun weitere Prüfungen durchführen und unter anderem die Geschäftsunterlagen einsehen. Insgesamt führten die bisherigen Prüfungen zu einem Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eines Arbeitnehmers und sechs Ordnungswidrigkeiten (z.B. wegen Nichteinhaltung des Mindestlohns). In 28 Fällen stehen jetzt weitergehende Kontrollen an.