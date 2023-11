Zoll findet zahlreiche Verstöße bei Gewerbekontrollen

Die Kontrolleure hatten vor allem Cafés, Shishabars, Wettbüros, Spielstätten und Barbershops im Blick. Hier haben sie geprüft, ob die Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß bei der Sozialversicherung angemeldet haben, ob Mindestlohn gezahlt wird, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden und ob Arbeitsgenehmigungen bei ausländischen Beschäftigten vorliegen. Noch während der Kontrollen leitete der Zoll vor Ort zehn Anzeigen in die Wege. In vier Fälle werden Strafanzeigen geprüft. Im Nachgang werden laut Zoll jetzt noch Geschäftsunterlagen unter die Lupe genommen. Es können sich daraus noch weitere Strafverfahrungen und Ordnungswidrigkeiten ergeben, heißt es. Bundesweit waren am Freitag 1.300 Mitarbeiter des Zolls im Einsatz.