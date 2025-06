Fördergeld: Millionen gegen Schrottimmobilien

Sie bekämpft vornehmlich Clankriminalität. Zum "Geschäftsmodell" gehört häufig, Schrottimmobilien zu kaufen und die Wohnungen zu teils völlig überzogenen Preisen an wehrlose Menschen weiterzuvermieten, heißt es. Die Liste von Rechtsverstößen sei lang: Feuchtigkeit, Schimmel, Ratten, schlecht gesicherte Treppen und Betrug rund um Sozialleistungen. Schrottimmobilien sorgen laut SiKo Ruhr in fast allen Revierstädten für massive Probleme. Viele Städte versuchen, solche Gebäude zu kaufen, zu sanieren oder abzureißen. Das Land hat genau dafür jetzt noch einmal Fördergeld in Höhe von 15 Millionen Euro zugesagt. Die SiKo Ruhr gibt es seit fünf Jahren. Hier sind 36 Städte und Gemeinden aus dem Ruhrgebiet zusammengeschlossen.