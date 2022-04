Zerstörungswut auf der Heimaterde

Wie die WAZ berichtet haben die Fälle in den letzten Monaten wieder zugenommen. Es gibt demnach zerstörte Bänke, Schäden auf einem Spielplatz, eingeschlagene Scheiben und viele Sprühereien an Wänden. In der Bezirksvertretung soll es auch darum gehen, wie die zerstörten Gegenstände ersetzt werden können und wer das bezahlt.