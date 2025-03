Verkehr: Gleich zwei neue Baustellen ab heute

Die Stadt lässt hier die Fahrbahn neu machen. Eine Umleitung führt über Dessauerstraße, Frohnhauser Weg und Am Förderturm. Die Busse der Ruhrbahn werden umgeleitet. Heute stehen Fräsarbeiten an. Morgen kommt zwischen 7 und 17 Uhr der neue Asphalt drauf. Dann dürfen auch die Anlieger nicht in den Bereich fahren.





Heute startet auch der barrierefreie Ausbau von fünf Bushaltestellen in Saarn. Der 1. Bauabschnitt beginnt an der Haltestelle Weißdornbogen in Richtung Saarner Kuppe. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bushaltestellen werden für beide Fahrtrichtungen rund 150 Meter verlegt. Die Bauarbeiten sollen zwei Wochen dauern. Direkt im Anschluss soll die Haltestelle in der Gegenrichtung gemacht werden. Später sollen noch die Haltestellen im Bereich Kleefeld und Friedrich-Freye-Straße barrierefrei ausgebaut werden. Über Zeitpunkt und Dauer will die Stadt später noch informieren. Alle Bauarbeiten zusammen sollen rund vier Monate dauern.