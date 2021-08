Zentrale Anlaufstelle bei psychischen Problemen

75.000 Euro hat die Klinik investiert. Es wurde komplett umgebaut, um eine zeitgemäße ambulante psychiatrische Versorgung leisten zu können, heißt es. Die Ambulanz soll weiter eine wichtige Anlaufstelle für psychisch erkrankte Menschen in Mülheim und Umgebung sein. Die PIA betreut Patientinnen und Patienten, die eine langfristige dauerhafte Therapie benötigen. Das Team begleitet auch Menschen in Krisen- und Konfliktsituationen. Außerdem werden weiterführende Behandlungen vermittelt. Die alte Adresse lag nur 200 Meter entfernt am Muhrenkamp.