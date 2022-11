Bootstaufe bei DJK Ruhrwacht

Im Frühjahr hatte die Contilia Sozialinitiative 2.000 Euro an den Kanuverein übergeben. Damit hat die DJK ein Schülerboot gekauft. So sollen Nachwuchsarbeit und Jugendsport beim Verein unterstützt werden. Anfang April waren Mülheimer aufgerufen, für den guten Zweck zu wandern. Zur Wahl standen Strecken über fünf oder 17 Kilometer. Rund 800 Teilnehmer waren dabei. Die Einnahmen aus den Startgeldern sind an die 1.000 Herzen-Initiative gegangen. Sponsoren haben die Summe noch aufgestockt. Jeweils 2.000 Euro sind auch an den Verein für Bewegungsförderung und Gesundheitssport (VBGS) und den Mülheimer Sportbund gegangen. Der Termin für die nächste Challenge steht schon: 23. April 2023.