Das Zeltfestival Ruhr ist eine jährliche Veranstaltung, die in Bochum am Kemnader See stattfindet. Das Kultur- und Musikfestival, das in großen weißen Zelten am Kemnader See abgehalten wird, bietet eine vielfältige Mischung aus Konzerten, Comedy, Kabarett und anderen kulturellen Veranstaltungen. Künstler aus verschiedenen Genres treten auf.

Neben den Live-Veranstaltungen gibt es auch einen großen Außenbereich mit Gastronomie und einem Markt, auf dem lokale und internationale Speisen sowie Kunsthandwerk angeboten werden. Das Zeltfestival Ruhr zieht Besucher aus der gesamten Region an und ist bekannt für seine entspannte Atmosphäre und das breite Spektrum an Unterhaltungsmöglichkeiten. Es findet in der Regel über mehrere Wochen im Sommer statt und bietet für jeden Geschmack etwas.

Wir präsentieren folgende Auftritte und Shows auf dem Zeltfestival Ruhr

23. August 2025: Bosse auf dem Zeltfestival Ruhr

25. August 2025: Cindy aus Marzahn auf dem Zeltfestival Ruhr

26. August 2025: Samu Haber auf dem Zeltfestival Ruhr

27. August 2025: Atze Schröder auf dem Zeltfestival Ruhr

4. September 2025: Leony auf dem Zeltfestival Ruhr