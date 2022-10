Zahlreiche Verstöße bei Schwerpunktkontrolle

Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Das Treffen war im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes aufgefallen. In der Nacht zum Sonntag hatte die Polizei in Gladbeck und Bottrop insgesamt 1.000 Fahrzeuge kontrolliert. 200 Mal gab es Anzeigen wegen zu schnellen Fahrens. Außerdem müssen 18 Autofahrer mit Ärger rechnen. Sie hatten laut Polizei ihre Fahrzeuge so aufgemotzt, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Grund für die Schwerpunktkontrolle waren laut Polizei illegale Straßenrennen. Diese hätten in den vergangenen fünf Jahren deutlich und kontinuierlich zugenommen.