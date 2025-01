Movie Park macht nach erfolgreicher Saison Pause

Laut Parkleitung liegt das auch an dem Winterevent, das 20 Prozent mehr Gäste als bei der Premiere im Vorjahr angezogen hat. Der Park hatte bis in den Januar hinein an 23 Tagen geöffnet. Der Schwerpunkt lag dabei auf Shows, festlicher Beleuchtung und Unterhaltung. Auch die Eislauffläche habe viele Besucher angezogen. Zuletzt hatte sich der Movie Park schon sehr zufrieden mit dem Halloween Horror Festival gezeigt, das an vielen Tagen sogar ausverkauft war. Der Movie Park Germany befindet sich jetzt endgültig in der Winterpause. Am 4. April soll die neue Saison loslegen.