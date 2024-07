Zahlreiche Festnahmen nach Explosionen und Entführung

Die Tatverdächtigen sollen für den Sprengstoffanschlag in Duisburg am Freitag und u.a. für einen weiteren in Köln verantwortlich sein sowie für die Entführung eines Mannes und einer Frau aus Bochum. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll der Hintergrund eine unterschlagene Lieferung von Drogen in Millionenhöhe sein. Mit den Gewaltaktionen sollen die festgenommenen Männer wohl versucht haben, die Rückgabe der Lieferung zu erpressen. Mögliche Verbindungen zu dem Säureanschlag in Bochum mit elf Verletzten und einem tödlichen Sprengstoffanschlag in Solingen werden geprüft. Nach den Medienberichten gibt es wohl auch Verbindungen zur sogenannten "Mocro Maffia" in die Niederlande, die dort u.a. mit Auftragsmorden für Angst und Schrecken sorgt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaften laufen auf Hochtouren.