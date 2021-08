Zahl der Scheidungen leicht gesunken

Mülheim liegt damit voll im Landestrend. In ganz NRW sind die Scheidungen im letzten Jahr zurückgegangen. Im Schnitt haben die Ehen bei uns in Mülheim rund 14,5 Jahre gehalten. Trotz der gesunkenen Scheidungsrate hat bei uns die zahl der dadruch betroffenen minderjährigen Kinder zugenommen. Es waren im letzten Jahr 244 - 2019 waren es nur 234. In den meisten Fällen (136) haben übrigens Männder die Scheidung eingereicht - bis auf wenige Ausnahmen allerdings mit der Zustimmung ihrer Ehefrau.