Yonex German Open - Ticketverkauf beginnt

Veröffentlicht: Freitag, 31.10.2025 14:00

Vier Monate vor dem Beginn der Yonex German Open 2026 in Mülheim startet jetzt der Vorverkauf für die Tickets. Ab morgen (1.11.) öffnet der Shop.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services

Die Karten gibt es nur online im Vorverkauf. Lediglich Restkarten werden vor Ort an der Tageskasse verkauft. An den Preisen hat sich laut Veranstalter nichts geändert. Sie liegen zwischen 7,50 Euro für Kinder an den ersten beiden Tagen bis hin zu 168 Euro für eine Dauerkarte für Erwachsene in der Kategorie 1. Für die ersten drei Veranstaltungstage herrscht freie Platzwahl. Von Freitag bis Sonntag sind feste Sitzplätze buchbar. Die Yonex German Open gehören zu einer der höchsten Turnierkategorien weltweit. Bei der 67. Auflage im nächsten Jahr gibt es insgesamt 250.000 Dollar Preisgeld. Das Turnier läuft vom 26. Februar bis zum 1. März in der Westenergie Sporthalle in Mülheim.

