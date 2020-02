Yonex German Open sollen stattfinden

Wir stehen unter anderem in Kontakt mit dem Robert-Koch-Institut, dem Badminton-Weltverband, dem Gesundheitsamt der Stadt und dem Turnierarzt der Yonex, heißt es. Außerdem informieren wir uns über die Entwicklungen bei der Weltgesundheitsorganisation und beim Auswärtigen Amt. Sollte sich die Lage ändern, will das Organisationsteam darüber informieren. Die Yonex sind vom 3. bis zum 8. März in der innogy Sporthalle in Mülheim geplant. Für das Turnier haben sich auch zahlreiche Spieler aus Asien angekündigt - darunter auch mehrere aus China.





