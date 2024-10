Tickets für Badmintonmeisterschaften ab 1. November

Austragungsstätte ist wie gewohnt die Westenergie Sporthalle, gespielt wird vom 25. Februar bis zum 2. März 2025. Es gibt verschiedene Preiskategorien. So kosten Kindertickets an den ersten beiden Veranstaltungstagen in der Kategorie 1 bspw. 7,50 Euro. Eine Dauerkarte für Erwachsene für alle Veranstaltungstage in der Kategorie 1 liegt bei 168 Euro.

Dienstag und Mittwoch besteht freie Platzwahl, von Donnerstag bis Sonntag können wir konkrete Sitzplätze buchen.

Die YONEX German Open sind sind das bedeutsamste Turnier für den Deutschen Badminton-Verband. 2025 geht es für die Badmintonspielerinnen und -spieler um ein Gesamtpreisgeld von 240.000 US-Dollar.

