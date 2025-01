RVR gibt Geld für Badminton-Event

Schon in den letzten Jahren gab es diese Förderung, meist mit einer fünfstellige Summe. Der RVR unterstützt regelmäßig große Sportveranstaltungen im Revier. Das Badminton-Event bei uns in Mülheim ist nur eine von vielen, die Geld bekommen. Insgesamt schüttet der Regionalverband 100.000 Euro aus. Ein Förderschwerpunkt sind dieses Jahr vor allem Leichtathletik- und Lauf-Veranstaltungen. Die Yonex German Open starten am 25. Februar in der Westenergie Sporthalle. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf.