Internationaler Badminton-Nachwuchs in Mülheim

Es treten 530 Badmintonspielerinnen und -spieler aus den Stufen U15 - U19 an. Die U19- und U17-Wettbewerbe laufen in der Westenergie Sporthalle. Für die Leistungen werden auch Weltranglistenpunkte vergeben. Der U15-Wettbewerb läuft ab Freitag in der Sporthalle Von-Bock-Straße. Die Teilnehmer kommen aus 23 Ländern zu uns nach Mülheim. Letzter Veranstaltungstag ist der Sonntag. Die German Ruhr Internationals laufen in diesem Jahr zum fünften Mal. Hier gibt es alle Infos. Der Eintritt zu allen Wettbewerben ist frei.