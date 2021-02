Yonex German Open im März wieder abgesagt

Eigentlich sollten jetzt vom 9. März 2021 bis zum 14. März 2021 internationale Badmintonasse in Mülheim um Weltranglistenpunkte und damit um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Japan spielen. Die Entwicklung der Corona-Lage sei aber einfach unkalkulierbar und die damit verbundenen Beschränkungen lassen die Yonex German Open in diesem Jahr nicht zu, so die Veranstalter. Noch im Januar hatte der Deutsche Badminton Verband gesagt, er wolle an dem Event festhalten und die Planungen laufen. Aber eine umfassende Risikobewertung habe nun zu dem Entschluss geführt, das Turnier erneut abzusagen. Eine Verschiebung des Events auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr halten die Veranstaler für ausgeschlossen.