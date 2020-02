Yonex German Open: Großes Sportevent abgeblasen

Es ist eine "schwere Entscheidung" gewesen, sagt Mülheims Sportdezernent, aber er ist der Empfehlung des Gesundheitsamtes gefolgt. Die Organisatoren überlegen aktuell, ob sie das Turnier verschieben. Mehr Infos dazu und was mit den schon gekauften Eintrittskarten passiert, sollen am Freitag Vormittag bekannt gegeben werden. Wegen des Coronavirus hatte es in den letzten Wochen immer wieder Sorgen bei Veranstaltern, Spielern und Zuschauern gegeben. Die Organisatoren mussten vor allem über facebook viele Fragen zum Thema beantworten.