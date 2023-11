XY-Preis für Mülheimer Paketbote

Der Mülheimer Paketbote griff im August letzten Jahres mutig ein, als ein psychisch Kranker eine 81-Jährige ohne Vorwarnung mit einem Messer niederstach. Er kümmerte sich um das Opfer. Anschließend verfolgte er mit seinem Lieferwagen den Täter. Aus Sorge, der Mann könnte weitere Menschen verletzen überwältigte er ihn schließlich und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den XY-Preis gibt es seit über 20 Jahren. Verliehen wird er an Menschen, die sich für andere mutig eingesetzt haben. Alle vier Preisträger werden am 29. November in der Sendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" zu Gast sein.