Sandstraße: 15-Jähriger nach Gewalttat in U-Haft

Am Montag (3.2.) hat die Mordkommission eine Wohnung durchsucht, der junge Mann war aber nicht zu Hause. Gestern Nachmittag (6.2.) sei er dann von sich aus in Begleitung eines Anwalts auf der Wache erschienen. Er wurde zunächst festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Duisburg heute einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Am 30. Januar gegen 19.25 Uhr sollen sich zwei Männer im Bereich zwischen Schreinerstraße und Eppinghofer Straße zunächst verbal gestritten haben. Anschließend soll der 15-Jährige ein Messer gezückt haben. Das 29-jährige Opfer wurde durch einen Stich schwer verletzt. Eine Streifenwagenbesatzung leistete bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Der Mann kam dann ins Krankenhaus. Laut Polizei schwebte er zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Der Messerstecher konnte flüchten.