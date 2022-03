Wüst trifft List

Lists Entdeckung, dass kleine organische Moleküle hervorragende Katalysatoren sein können, haben ihn zu einem weltweiten Vorreiter gemacht. Seine Arbeit eröffnet neue Wege für die Arzneimittelforschung und eine umweltfreundlichere Chemie, heißt es von der Staatskanzlei NRW. Prof. Benjamin List hatte zusammen mit seinem US-Kollegen David MacMillan im Dezember dafür den Chemie-Nobelpreis erhalten. Der Besuch der ranghohen Politiker am Freitag in Mülheim ist der Abschluss der Forschungsreise unter dem #möglichmacher vom Wissenschaftsministerium NRW. Dessen Ministerin hat auf insgesamt acht Stationen Forscher im ganzen Land besucht, die das Leben der Menschen in NRW nachhaltig verändern und verbessern.