Olympia 2024: Darum besucht Hendrik Wüst das Deutsche Haus

Es ist Wettkampftag vier der Olympischen Spiele in Paris (Dienstag, 30. Juli). Deutschland hat an den ersten drei Tagen der Sommerspiele nur zwei Medaillen einsammeln können, immerhin zwei Goldene. Daran wird auch Hendrik Wüst wohl nicht viel ändern können. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hat sich nämlich auf den Weg in die französiche Hauptstadt gemacht. Er wird sich um die Mittagszeit ins Publikum setzen, beim Tischtennis-Finale im Mixed. Das Finale bestreiten Wang Chuqin und Sun Yingsha aus China gegen das nordkoreanische Duo Ri Jon Sik und Kim Kum Yong.

Hendrik Wüst in Paris bei Olympia: Deshalb schaut er Tischtennis

Warum ausgerechnet schaut er sich dieses aus deutscher Sicht eher unbedeutende Match an? Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zum einen schaut Wüst gerne regelmäßig Sportveranstaltungen - beispielsweise Reitsport oder Handball. Selbstverständlich war er auch bei EM-Spielen in Nordrhein-Westfalen zu sehen. Ein wichtiger Teil seiner Politik war und ist der Sport. Bei seinem Besuch in Paris wurde Tischtennis unter anderem deshalb ausgewählt, weil sechs der acht deutschen Olympioniken beim Tischtennis aus NRW kommen. Außerdem steht in Düsseldorf das deutsche Tischtenniszentrum.





Hendrik Wüst in Paris bei Olympia: Abends Empfang im Deutschen Haus

Am Abend - im Anschluss an die Tischtenniswettbewerbe - schmeisst Hendrik Wüst im Deutschen Haus im Olympischen Dorf außerdem noch eine kleine Party: Es gibt einen Empfang mit einer Rede, dazu werden Sekt oder Apfelsaftschorlen für die Athletinnen und -athleten ausgeschenkt.

Aus deutscher Sicht ist der vierte Tag bei den Olympischen Spielen eher uninteressant. Mit einer deutschen Medaille ist in keiner der anstehenden Entscheidungen am Dienstag zu rechnen.

Autor: Joachim Schultheis