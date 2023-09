Workshop mit Tipps und Tricks rund um Solar

Unterstützt wird die BEG-RW vom örtlichen Repair-Café und der Energieberatung der Verbraucherzentrale. In dem Workshop soll es Tipps geben, wie man so eine Anlage selbst in Betrieb nimmt, fachkundige Hilfe bekommt und auch Infos zu Kosten, Bezugsquellen und Sicherheitsmaßnahmen.





Termin: Samstag, 9. September 2023 von 10.30 bis 13.30 Uhr

Ort: Stadtbücherei/MedienHaus Stadt Mülheim an der Ruhr – Veranstaltungsfläche in der 3. Etage