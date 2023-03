BEG plant die Energiewende für Mülheim

Weil Planung Baubegleitung zunehmend herausfordernd werden, hat die BEG ein Projektteam ins Leben gerufen. Das soll sich um Technik und Logistik kümmern. Die Ehrenamtler werde gerade mit den Details vertraut gemacht und begleiten parallel die laufenden Projekt, heißt es weiter. In Zukunft sollen auch verstärkt neue Mitglieder geworben werden. Bislang hat die BEG rund 150 Genossen. Mittelfristiges Ziel ist, dass die Investitionen in die Photovoltaik-Anlagen auch Gewinne abwerfen. Das sei bislang noch nicht der Fall. Die BürgerEnergieGenossenschaft hat sich gegründet, um die Energiewende in Mülheim aktiv voranzutreiben.