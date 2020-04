Wohnungsbrand: Oberhausenerin stirbt an ihren Verletzungen

Eine Oberhausenerin ist an ihren Verletzungen nach einem Brand gestorben. Das hat uns die Polizei bestätigt. Am Dienstag hatte die Feuerwehr die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus gebracht. Gestern ist sie an ihren Verletzungen gestorben.

