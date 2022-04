Wohnungsbrand in Saarn

Die Feuerwehr Mülheim musste heute morgen zu einem Wohnungsbrand nach Saarn ausrücken. Gegen 7:30 Uhr hatten sich mehrere Anrufe bei der Leitstelle gemeldet und von einem Feuer in der Quellenstraße berichtet. Laut Feuerwehr gaben Anrufer an, dass sich noch eine Person in der Wohnung befinde.

© Feuerwehr Mülheim