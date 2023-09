Wohnungen von "Hammerskins" im Revier durchsucht

Nach dem Verbot der rechtsextremen Gruppe "Hammerskins Deutschland" hat es auch im Ruhrgebiet Razzien gegeben. Wohnungen wurden heute (19.9.) am frühen Morgen unter anderem in Bochum und Wetter an der Ruhr durchsucht.

© NEWS&ART - Fotolia