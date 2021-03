Wohl keine Lockerungen in Aussicht

Dass das Land noch vorher eine neue Coronaschutzverordnung mit Lockerungen veröffentlicht gilt als extrem unwahrscheinlich. In der geltenden Fassung werden Öffnungen zudem von stabiler oder sinkender Corona-Inzidenz abhängig gemacht. Sowohl landesweit als auch in den meisten Städten des Ruhrgebiets sind die Werte in der vergangenen Woche stark gestiegen. Von der Fitnessstudio-Kette FitX heißt es wörtlich: "Wir beobachten die Situation ganz genau und beurteilen diese tagesaktuell. Wir sind vorbereitet, sehr flexibel zu agieren und bereiten uns operativ auf eine Öffnung ab Montag vor – und werden öffnen, sobald das möglich ist." In Hessen und Schleswig-Holstein hat die Kette bereits ihre Filialen geöffnet.