Teurer Spargelteller im Revier

Die Agentur Tonka Communications hat in den größten deutschen Städten die Preise von Mittelklasse-Restaurants untersucht. Auslöser dafür war auch, die allgemein gestiegenen Restaurantpreise auf den Prüfstand zu stellen. Demnach kostet ein typisches Spargelgericht deutschlandweit im Schnitt 20,50 Euro. Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund liegen in dem Vergleich allesamt darüber. Besonders heraus stach in dem Vergleich ein Dortmunder Restaurant, das für einen Teller mit Spargel und Kartoffeln knapp 27 Euro aufgerufen hat. Bundesweit gesehen sind laut der Stichprobe Spargelgerichte in Nürnberg am günstigsten, in München am teuersten.