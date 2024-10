Bus- und Bahnfahren wird ab Januar teurer

In der Preisstufe A werden die Tickets bis zu 30 Cent teurer. In der Stufe A1 bis A3 werden ab Januar einheitlich 3,60 Euro fällig. Der Preis für das Kinder-Einzelticket steigt um 10 Cent auf 2,00 Euro. Das Deutschland-Ticket kostet ab Januar 58 Euro und damit 9 Euro mehr als bisher. Der VRR will auch das Ticketsortiment aufräumen. Ab März wird es weniger Tickets geben. Statt der bisher sieben Preisstufen, mit zum Beispiel A1, A2, A3, B und C, wird ab dem 1.März 2025 nur noch in drei Stufen unterteilt. Dann gibt es die Preisstufe A für Fahrten innerhalb einer Stadt, die Preisstufe B für Fahrten in Nachbarstädte und die Preisstufe C für Fahrten durch das gesamte VRR-Gebiet.