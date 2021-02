Winterdienst in Bereitschaft

Zwölf Fahrzeuge stehen zur Verfügung - unter anderem große Räum- und Streu-Laster. Der Winterdienst kümmert sich als erstes um die großen Durchfahrtsstraßen in Mülheim. Danach sind dann auch kleinere Straßen dran. Je nach Bedarf wird Salz gestreut, Sole gesprüht oder Schnee geräumt. Der Deutsche Wetterdienst sagt, dass ab morgen Abend Schnee zu uns ziehen kann und dann vermutlich in Eisregen übergeht. Ob es wirklich so kommt, ist aber noch nicht klar. Im Moment sagt jeder unserer vier Wetterdienst-Anbieter etwas anderes fürs Wochenende voraus, heißt es von der MEG.