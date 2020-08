Wieder Bankgeschäfte am Berliner Platz möglich

Bis zum 4. September gucken wir uns an, ob alles reibungslos läuft, heißt es. Dann fällt die Entscheidung, ob die Sparkasse den Betrieb in der Hauptstelle während der Pandemie weiter verantworten kann. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Mehrere Mitarbeiter werden darauf achten, dass alles eingehalten wird, werden Kunden die Wege weisen und aufpassen, dass nicht zu viele auf einmal reinkommen. In die Filiale dürfen 45 Kunden gleichzeitig. In den SB-Bereich mit Automaten und Kontoauszugdruckern sieben.