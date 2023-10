Wieder Bahnen statt Busse

Seit Beginn der Herbstferien müssen Reisende mit dem Zielen Duisburg oder Düsseldorf in Ersatzbusse steigen, Fernzüge werden um Mülheim herumgeleitet. Grund sind die Bauarbeiten im Autobahnkreuz Kaiserberg. Die Bahntrasse durch das Kreuz ist gesperrt, weil dort eine Brücke abgerissen wird. Wegen der Bauarbeiten in Kaiserberg muss die Bahntrasse über Oberhausen im nächsten Jahr weitere Male gesperrt werden. In den Osterferien und in den Sommerferien jeweils für zwei Wochen, sagt die Bahn.