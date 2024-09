Werke von Schülern in Camera Obscura

Sie sind entstanden in Zusammenarbeit mit dem Otto-Pankok-Gymnasium, der Realschule Broich, dem Gymnasium Broich sowie den Grundschulen Trooststraße und Dichterviertel. Präsentiert werden Bilder in verschiedensten Techniken, die von den Schülerinnen und Schülern verwendet wurden. Dazu zählen Fotografie, Siebdruck, Linolschnitt, Radierung, Zeichnungen sowie Scherenschnitt. Die Eröffnung der Ausstellung in der Camera Obscura ist morgen um 11 Uhr. Der Eintritt zur Vernissage ist frei, danach gilt in Verbindung mit der Dauerausstellung der reguläre Eintrittspreis. Die Öffnungszeiten der Camera Obscura sind mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.