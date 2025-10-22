Weniger Tote durch Kreislauferkrankungen in Mülheim

22 Prozent der Menschen starben an Krebs, weitere 8 Prozent an Krankheiten der Atmung, wie z.B. Lungenentzündungen. Damit weicht Mülheim nur leicht vom allgemeinen NRW-Trend ab. Lediglich bei den Kreislauferkrankungen liegt unsere Stadt unterm Schnitt. Das Land hat jetzt die Auswertung für 2024 vorgestellt. Bei den Kreislauferkrankungen haben vor allem Herzschwäche oder Infarkte den Tod verursacht. Häufigste Krebsarten waren Lungenkrebs, Brustkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Durchschnittlich starben Frauen im Alter von knapp 82 Jahren, Männer im Alter von fast 77 Jahren.