Weniger Straftaten - aber nicht in allen Bereichen

Das steht im gerade veröffentlichten Kriminalitätsbericht. Die guten Zahlen haben laut Polizei mehrere Ursachen. Vor allem in den Bereichen Raub, Schwarzfahren, Einbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung gab es deutlich weniger Fälle. Deutlich mehr gab es dagegen im Bereich "Straftaten gegen das Leben", also Mord oder Totschlag. Hier gab es sechs Fälle, die alle aufgeklärt werden konnten. Im Jahr davor waren es nur drei. Auch in den Bereichen Vergewaltigung, Kinderpornografie, Raub und Körperverletzung gab es mehr Anzeigen als in den Vorjahren.