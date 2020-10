Weniger Kinder lernen schwimmen

Ausgewertet wurden die Zahlen bis zum Ende des Schuljahres 2019/20. Von fast 1500 Kindern, die im Sommer die Grundschule verlassen haben, legten nur 85 Prozent ein Schwimmabzeichen ab. Das höre sich zwar viel an, so der MSB. Die Vergleiche zu den Vorjahren zeigen aber, dass normalerweise etwa 93 Prozent der Kinder nach der 4. Klasse schwimmen können. Schuld daran sei natürlich die Corona-Krise mit geschlossenen Schwimmbädern und ausgefallenem Unterricht. Aber auch die Gesamtsituation in Mülheim sei verantwortlich dafür, so der MSB. Denn es gebe zu wenige Schwimmbäder für eine Stadt dieser Größe und immer wieder Unterrichtsausfälle. Als kleinen Ausgleich wird es in den Herbstferien im Hallenbad Nord ein corona-konformes Schwimmcamp des Vereins Wassersportfreunde geben.

Schwimmförderprojekt Flotte Flosse

Positiv für Mülheim sei auch das Schwimmförderprojekt "Flotte Flosse" über das für den Schwimmunterricht Übungsleitungen und Materialien zur Verfügung gestellt werden. Unterstützt wird es finanziell vom Mülheimer Wohnungsbau (MWB).