Weniger Feinstaub und Stickstoffdioxid in Mülheim

Die bundesweit gültigen Grenzwerte bei Stickstoffdioxid und Feinstaub wurden im Jahresmittel nicht Mal ansatzweise berührt. An der Messstelle in Styrum lagen sie bei 18 und 13 µg/m³. Auch landesweit gesehen hat sich die Luftqualität verbessert. Einen Ausreißer gibt es allerdings. Die Messstelle an der A40 in Essen hat aufs Jahr gesehen die Stickstoffdioxid-Grenzwerte überschritten. Die genauen Daten werden im Frühjahr erwartet. Im Jahr davor lagen die Werte bei uns in Mülheim bei 20 und 17 µg/m³. Nicht erfasst wurden in der Übersicht bislang andere Werte, wie Grobstaub. Hier hatte es in den letzten Jahren rund um das Hafengebiet teilweise erhöhte Werte gegeben.