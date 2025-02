A40: Bessere Luftwerte in Essen

Die Luftqualität an der A40 in Essen hat sich leicht verbessert. Im letzten Jahr (2024) ist an der Messstelle an der Kruppstraße zum ersten Mal der Grenzwert für Stickstoffdioxid nicht überschritten worden.

