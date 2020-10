Weniger Einwohner im Ruhrgebiet

So lebten bis Ende Juni etwa 5,1 Millionen Menschen im Ruhrgebiet. Das sind knapp 7.000 weniger als ein halbes Jahr vorher. Aber auch in ganz NRW hat die Zahl der Einwohner abgenommen. Hier sind es jetzt 17,9 Millionen, also etwa 15.500 Menschen weniger. Dortmund ist immer noch die größte Stadt im Ruhrgebiet und drittgrößte in ganz NRW. Zweitgrößte Stadt im Pott ist Essen.