Mülheim: Mehr Todesfälle im November als in den Vorjahren

Das ist der höchste Wert der vergangenen sechs Jahre. 2019 (187), 2018 (166), 2017 (168), 2016 (197) und 2015 (171) gab es in Mülheim weniger Todesfälle im November. Die aktuellen Zahlen können sich noch leicht verändern, sagen die Landesstatistiker - zum Beispiel, wenn die Standesämter weitere Todesfälle nachmelden.

Insgesamt weniger Tote in 2020

Insgesamt sind 2020 im Vergleich zu den Vorjahren aber weniger Menschen gestorben. Von Januar bis Ende November 2020 gab es in Mülheim 2.017 Todesfälle. 2017 (2.037), 2018 (2.041) und 2019 (2.092) waren es im gleichen Zeitraum mehr. Zuletzt sind 2016 in den ersten elf Monaten weniger Menschen in Mülheim gestorben. Damals waren es 1.946.

Mülheim liegt mit den vielen Todesfällen im November im NRW-Trend. Auch im ganzen Land sind in diesem November mehr Menschen verstorben als im vergangenen Jahr - NRW-weit rund 6 Prozent mehr. Anders als in Mülheim sind in NRW aber auch insgesamt mehr Menschen in den ersten elf Monaten gestorben als im Vorjahr. Von Januar bis Ende November 2020 gab es 191.216 Todesfälle. 2019 waren es 188.407 Todesfälle. 2018 sind 193.487 in NRW verstorben.

Alle Zahlen für Mülheim und NRW im Überblick