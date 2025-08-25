Weniger Blutspender als im Vorjahr

Der diesjährige Tag der Blutspende in Mülheim war nicht si erfolgreich wie die Ausgabe im Vorjahr. Zur Aktion in der Westenergie-Sporthalle sind am vergangenen Freitag 383 Spender gekommen. Das waren rund 20 weniger als bei Tag der Blutspende 2024. Auch die Zahl der Erstspender war mit 64 Spendern etwas geringer als im Vorjahr. Die Bilanz hat die Sparkasse Mülheim gezogen, die die Aktion fördert und unterstützt.