Weltgrößte Oldtimer-Messe startet in Essen

Bis zum 7. April geht es in zehn Hallen, der Grugahalle und auf dem Freigelände der Messe Essen um Oldtimer, aber auch um Neuwagen, Tuning, Motorräder und Ersatzteile. Erwartet werden rund 200.000 Besucher. In diesem Jahr feiern dort große Automobilhersteller ihre Jubiläen. Opel hat seinen 125. Geburtstag, Rolls Royce wird 120 Jahre alt und Scuderia Ferrari wird 95. Auch der VW Golf und der Porsche Turbo feiern ihren 50. Geburtstag, weshalb diese Ikonen auf der Messe groß inszeniert werden. Über 200 Clubs machen die Techno Classica außerdem zum weltführenden Klassik-Clubforum. Mehr als 2700 Sammler-Autos stehen auf der Messe zum Verkauf. Da es in der Vergangenheit dort immer wieder zu Autodiebstählen kam, wird die Polizei verstärkt kontrollieren.