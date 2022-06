Old- und Youngtimerfestival an Alter Dreherei

An diesem Wochenende (18. und 19. Juni) ist an der Alten Dreherei bei uns in Mülheim Treffpunkt für Freunde historischer Straßen- und Schienenfahrzeuge. In diesem Jahr sind alle Besitzer von motorgetriebenen Fahrzeugen eingeladen, die älter als 25 Jahre sind.

© Alte Dreherei/Martin Menke