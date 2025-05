Internationales Modellbahntreffen

Es werden Schaukästen gezeigt und Betriebsanlagen vorgestellt. Die Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaften aus Essen, Mülheim und Bochum bieten dazu das passende Rahmenprogramm mit zahlreichen Mitmach-Aktionen. Außerdem können wir ab Mülheim-Hauptbahnhof Fahrten mit der historischen Straßenbahn machen und Bus-Rundfahrten durch das schöne Ruhrtal. Die Veranstaltung "Kleine Bahn- ganz groß" ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Alten Dreherei.