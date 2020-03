Weiterer Todesfall

Dieser erste Todesfall sei eine gewisse Zäsur in der Corona-Lage. Tischler appellierte an alle, sich an die lebenswichtigen Verhaltensregeln in dieser Zeit zu halten: Zuhause bleiben, Abstand halten, Händeschütteln und Umarmungen vermeiden sowie Hygieneregeln wie das häufige Händewaschen beachten. Im Revier gibt es damit insgesamt 10 Todesfälle - 5 in Essen, 3 in Bochum und einen in Duisburg.